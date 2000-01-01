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Нетаниягу обвинили в сговоре с полицией Иерусалима | Фото: Коби Гидеон, GPO18.05 08:50   MIGnews.com

Нетаниягу обвинили в сговоре с полицией Иерусалима

Руководство полиции Израиля предъявило командующему Иерусалимским районом Йораму Халеви обвинения в том, что он вел с премьер-министром Биньямином Нетаниягу секретные переговоры с целью оказать влияние на результаты заведенных на последнего расследований.

Как сообщает 2-ой канал ИТВ, взамен на это глава правительства обещал способствовать продвижению генерала Халеви в должности. Якобы он должен стать следующим комиссаром израильской полиции.

В канцелярии премьера на этот репортаж уже отреагировали, назвав его "абсолютной ложью".

Однако на канале приводят и противоположное мнение – что данный скандал был задуман нынешним комиссаром Рони Альшейхом с целью устранения кандидатуры Халеви.

"Аналогично с "делом Харпаза" начальник полиции путем обмана пытается убрать своего потенциального преемника и подготовиться к четвертому году на службе", - утверждают источники 2-го канала.

Стоит пояснить, что речь идет о подполковнике Армии обороны Израиля Боазе Харпазе, которого в 2014 году обвинили в фабрикации документов, очерняющих генерал-майора Йоава Галанта, своего соперника на пост начальника Генштаба ЦАХАЛа. В итоге, как известно, следующим начальником Генштаба стал Бени Ганц.

"Полиция Израиля отвергает сообщения о конфронтации или любые другие, касающиеся взаимоотношений в руководстве полиции. Комиссар полиции провел много реформ и в полном сотрудничестве с ее руководством. Комиссар полиции продолжит работать с Йорамом Халеви для поддержки обычного образа жизни жителей Иерусалима и его окрестностей. Мы вновь стали свидетелями дезинформации о комиссаре полиции или «его сподвижниках»", - заявили в ответ на это в пресс-службе правоохранительных органов Израиля.
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