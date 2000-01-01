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Стало известно, о чем говорил Путин с Асадом в Сочи 18.05 08:55   MIGnews.com

Стало известно, о чем говорил Путин с Асадом в Сочи

В четверг, 17, мая, в Сочи состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и его сирийского коллеги Башара Асада, говорится в сообщении пресс-службы российской АП. Переговоры были успешными - Путин оценил и поздравил Асада с успехами сирийской армии в борьбе с террористами.

В ходе диалога, стороны акцентировали на потребности создания условий с целью возобновления полноформатного политпроцесса, были отмечены успехи и в ходе астанинского процесса, и в рамках Конгресса сирийского народа, прошедшего в Сочи.

Асад заверил, что в страну возвращается стабильность и это способствует продвижению начавшемуся ранее политпроцессу. По его словам, сейчас в Дамаске одушевленно поддерживают политический процесс, который должен идти параллельно борьбе с терроризмом.

Сирийский лидер решил направить своих представителей, членов делегации для формирования конституционного комитета, который будет трудиться над основным законом Сирии. Они будут направлены в ООН, это на базе Женевского процесса.

Лидеры государств дискутировали о необходимости усиления работы по оказанию гумпомощи сирийцам, а также по экономвосстановлению Сирии.
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