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Сиси открыл переход из Газы в Синай до конца Рамадана 18.05 07:58   MIGnews.com

Сиси открыл переход из Газы в Синай до конца Рамадана

Пограничный пропускной пункт "Рафиах" будет открыт в течение всего Рамадана - со среды, 16 мая, до четверга, 14 июня. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в своем официальном Twitter-аккаунте.

Учитывая, что палестино-египетская граница обычно закрыта (из-за содействия боевиков ХАМАСа салафитам отростка ИГИЛ на Синае), это станет самой долгой беспрерывной работой единственного перехода из сектора Газа на Синайский полуостров за последние годы.



"Я поручил соответствующим органам предпринять необходимые меры, чтобы продлить работу КПП "Рафиах" в течение всего священного месяца Рамадан", - гласит "твите" Сиси.

Президент надеется, что открытие КПП "облегчит бремя наших братьев в Газе".
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