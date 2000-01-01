18.05 07:58 MIGnews.com

Сиси открыл переход из Газы в Синай до конца Рамадана

أصدرت توجيهاتى للأجهزة المعنية بإتخاذ ما يلزم لإستمرار فتح معبر رفح البرى طوال شهر رمضان المبارك وذلك ضماناً لتخفيف الأعباء عن الأشقاء فى قطاع غزه#تحيا_مصر — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) 17 мая 2018 г.

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Пограничный пропускной пункт "Рафиах" будет открыт в течение всего Рамадана - со среды, 16 мая, до четверга, 14 июня. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в своем официальном Twitter-аккаунте.Учитывая, что палестино-египетская граница обычно закрыта (из-за содействия боевиков ХАМАСа салафитам отростка ИГИЛ на Синае), это станет самой долгой беспрерывной работой единственного перехода из сектора Газа на Синайский полуостров за последние годы."Я поручил соответствующим органам предпринять необходимые меры, чтобы продлить работу КПП "Рафиах" в течение всего священного месяца Рамадан", - гласит "твите" Сиси.Президент надеется, что открытие КПП "облегчит бремя наших братьев в Газе".