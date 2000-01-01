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Сербский лидер пояснил, почему против РФ не введет санкции 18.05 08:10   MIGnews.com

Сербский лидер пояснил, почему не введет санкции против РФ

Дружба с Российской Федерацией очень важна и дорога для Сербии, в силу этого власти и не будут присоединяться к антироссийским европейским санкциям, сообщил лидер страны Александр Вучич.

Он отметил, что постоянно говорит о том, что ограничительные меры против РФ никогда не будут ведены – Сербия не примкнет к санкциям ЕС.

Сербский гарант в очередном интервью поведал о своем отношении к российскому коллеге Владимиру Путину, пишет Rheinische Post.

По его словам, он хорошо знаком с Путиным, более того, он его сильно уважает и может положиться на него: "Трижды в срочном порядке мне была нужна его помощь, и трижды я сразу же смог связаться с ним по телефону".

Президент Вучич заверил, что никогда не слышал от лидера РФ возражений по поводу желания страны вступить в ЕС: "…Членство Сербии в НАТО было бы проблемой для России, но такого исхода не будет в любом случае, ведь Белград предпочитает оставаться нейтральным".
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