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Шакед: Это Совет лицемерия, поощряющий терроризм | Фото:18.05 19:28   MIGnews.com

Шакед: Это Совет лицемерия, поощряющий терроризм

Министр юстиции Аелет Шакед резко раскритиковала Совет ООН по правам человека из-за поощрения террористической деятельности ХАМАСа, напомнив, что в регионе есть немало других угроз, которые организация не спешит расследовать и осуждать.

Об этом в пятницу, 18 мая сообщает Arutz Sheva.

Политик назвала Совет ООН по правам человека "лицемерным" и "про-террористическим". Министр заявила, что организация поддерживает радикальный ислам после того, как одобрила создание комиссии по расследованию предполагаемых "военных преступлений", совершенных Израилем в Газе.

"Совету по правам человека плевать на права человека. Вместо того чтобы критиковать Иран, Сирию и ХАМАС за их нарушения прав человека, совет предпочитает атаковать и критиковать Израиль – единственную демократию на Ближнем Востоке", - написала Шакед сегодня на своей странице в Twitter.

Израильский политик также добавила, что комиссия по расследованию, одобренная Советом, "играет непосредственно на руку ХАМАСу, усиливая и поощряя тероризм".
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