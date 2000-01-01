Шакед: Это Совет лицемерия, поощряющий терроризм

Министр юстиции Аелет Шакед резко раскритиковала Совет ООН по правам человека из-за поощрения террористической деятельности ХАМАСа, напомнив, что в регионе есть немало других угроз, которые организация не спешит расследовать и осуждать.
Политик назвала Совет ООН по правам человека "лицемерным" и "про-террористическим". Министр заявила, что организация поддерживает радикальный ислам после того, как одобрила создание комиссии по расследованию предполагаемых "военных преступлений", совершенных Израилем в Газе.
"Совету по правам человека плевать на права человека. Вместо того чтобы критиковать Иран, Сирию и ХАМАС за их нарушения прав человека, совет предпочитает атаковать и критиковать Израиль – единственную демократию на Ближнем Востоке", - написала Шакед сегодня на своей странице в Twitter.