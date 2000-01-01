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Заморожены активы причастных к программе химоружия в Сирии 18.05 16:07   MIGnews.com

Заморожены активы причастных к программе химоружия в Сирии

В пятницу, 18 мая, Франция заморозила активы трех физических лиц и 9 компаний, которые подозреваются в причастности к разработке химического оружия в арабской стране, об этом говорится в совместном заявлении председателя Минфина Франции Бруно Ле Мэра и главы МИД Жана-Ива Ле Дриана.

Сообщается, что такое решение было направлено на разрушение сетей, подозреваемых в помощи Сирийскому научно-исследовательскому центру.

Правительство США и другие страны обвиняют центр в помощи в разработке химического оружия для правительства президента Сирии Башар аль-Асада, пишет Reuters.

Так, физлица и компании были целью мероприятий за их роль в исследовании и/или приобретении материалов для развития химической и баллистической оружия для Сирии

Примечательно, что в заявлении не указаны имена или названия компаний, бытует мнение, что речь идет о компаниях из Сирии, Ливана и Китая.
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