Заморожены активы причастных к программе химоружия в Сирии
В пятницу, 18 мая, Франция заморозила активы трех физических лиц и 9 компаний, которые подозреваются в причастности к разработке химического оружия в арабской стране, об этом говорится в совместном заявлении председателя Минфина Франции Бруно Ле Мэра и главы МИД Жана-Ива Ле Дриана.
Сообщается, что такое решение было направлено на разрушение сетей, подозреваемых в помощи Сирийскому научно-исследовательскому центру.
Правительство США и другие страны обвиняют центр в помощи в разработке химического оружия для правительства президента Сирии Башар аль-Асада, пишет Reuters.
Так, физлица и компании были целью мероприятий за их роль в исследовании и/или приобретении материалов для развития химической и баллистической оружия для Сирии
Примечательно, что в заявлении не указаны имена или названия компаний, бытует мнение, что речь идет о компаниях из Сирии, Ливана и Китая.