Начальник полиции Иерусалима отрицает сговор с Биби
Начальник полиции Иерусалимского округа генерал-майор Йорам Халеви отрицает, что у него были какие-либо тайные контакты с премьер-министром Биньямином Нетаниягу за спиной комиссара полиции Рони Альшейха.
"Прошу вас, хватит. Я уже комментировал это. Я уже говорил, что этого никогда не было. Ничего не было и ничего не будет", - цитирует "Гаарец" его заявление журналистам во время визита к Стене Плача, совершенного утром 18 мая.
Сам Альшейх считает, что Нетаниягу и Халеви вели переговоры при посредничестве третьей стороны и даже встречались без его ведома. Источники утверждают, что это привело комиссара полиции в ярость, и он приказал Йораму Халеви и его посреднику остановиться.
Кроме того, не знал об этом и министр общественной безопасности Гилад Эрдан.
Как уже сообщалось, Халеви обещал оказать влияние на результаты заведенных на Биньямина Нетаниягу расследований, взамен на что тот обещал способствовать повышению его до следующего комиссара полиции.
В принципе, сложно объективно сказать, надо ли это было самому начальнику столичной полиции - Йорам Халеви считается достаточно опытным служащим. Поэтому он и без того был одним из самых вероятным преемников Альшейха.