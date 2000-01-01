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Осборн советует нанести киберудар по РФ 18.05 15:10   MIGnews.com

Осборн советует нанести киберудар по РФ

Председатель военной разведки Британии Филип Осборн считает, что британский премьер Тереза Мэй должна заняться написанием плана кибератаки против российской стороны, об этом говорится в тексте его речи, которую он зачитает в Королевском объединенном институте оборонных исследований.

По его мнению, Мэй должна быть готова нанести киберудар по РФ в случае, если напряжение между Востоком и Западом перерастет в Третью мировую войну.

Великобритания обязана быть более агрессивной и идти на риски с целью противостояния внешним острым угрозам, пишет Daily Express.

Осборн описывает мир как "более опасный, неопределенный и непредсказуемый", подчеркивая ключевую роль кибертехнологий в современных войнах, по его мнению, они изменят войну, жизнь и общество. Без изменений есть риск быстро отстать в сегодняшнем и завтрашнем противостоянии.

Также он уверен, что полномасштабное кибернетическое противостояние может принести разрушительные эффекты на нацуровне в течение нескольких минут".


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