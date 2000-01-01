Хантсман отказался от выступления на ПМЭФ-2018

Американский посол Джон Хантсман не будет выступать на Петербургском международном экономическом форуме, но посетит это мероприятие.
В видеообращении на официальной странице американского посольства в России в Twitter, Хантсман заявил, что не намерен принимать участие в панельных дискуссиях, тем не менее, будет встречаться с большим количеством людей, чтобы обсудить дальнейшие действия.
Справка. Международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая.
#ПосолХантсман: “Диалог - наш единственный путь к улучшению отношений. Я приветствую любую возможность, которая позволит нам двигаться вперед – во имя более стабильного и процветающего будущего!» pic.twitter.com/5rLUI9RI15