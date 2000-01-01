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Хантсман отказался от выступления на ПМЭФ-2018 18.05 23:49   MIGnews.com

Хантсман отказался от выступления на ПМЭФ-2018

Американский посол Джон Хантсман не будет выступать на Петербургском международном экономическом форуме, но посетит это мероприятие.

В видеообращении на официальной странице американского посольства в России в Twitter, Хантсман заявил, что не намерен принимать участие в панельных дискуссиях, тем не менее, будет встречаться с большим количеством людей, чтобы обсудить дальнейшие действия.

Напомним Mignews сообщал, японцам мало 300 своих компаний в РФ, поэтому российские и японские бизнесмены во время ПМЭФ подпишут выгодные контракты.

Справка. Международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая.


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