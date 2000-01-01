Хантсман отказался от выступления на ПМЭФ-2018

18.05 23:49 MIGnews.com

#ПосолХантсман: “Диалог - наш единственный путь к улучшению отношений. Я приветствую любую возможность, которая позволит нам двигаться вперед – во имя более стабильного и процветающего будущего!» pic.twitter.com/5rLUI9RI15