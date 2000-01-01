18.05 13:18 MIGnews.com

"В коктейлях Молотова, бомбах, топорах нет ничего мирного"

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Своей антиизраильской повесткой дня управление Верховного комиссара ООН по правам человека только подогревает уверенность ХАМАСа в правильности своих методов, заявила на открывшейся сегодня в Женеве специальной сессии УВКПЧ постоянный представитель Израиля в ООН Авива Раз Шехтер."Эта сессия вдохновляет ХАМАС и его стратегию террора. Мы давно знаем, что права израильтян не входят в повестку дня этого совета. Теперь же мы видим, что не входят в нее и права жителей Газы", - сказала онаДипломат напомнила о том, что самооборона является "не выбором, но закрепленным международным правом обязательством" каждого государства."Мы не видим в жителях Газы своих врагов. Израиль глубоко сожалеет о гибели любого мирного жителя. Наше государство в одностороннем порядке покинуло Газу еще летом 2005 года. В Газе нет оккупации. Это миф. Но трагический исход случившихся в понедельник беспорядков можно объяснить исключительно циничной эксплуатацией ХАМАСом собственного населения в его жестокой кампании против Израиля", - сказала Шехтер.Она напомнила о том, что в "коктейлях Молотова, взрывных устройствах и тесаках нет ничего мирного", и с прискорбием отметила, что многие страны-члены ООН позволили ввести себя в заблуждение на счет "мирности" демонстраций."Поддерживая созыв этой сессии, они пассивно поддерживают террористическую организацию ХАМАС. Эта специальная сессия, представленная вам резолюция и звучащий в ней призыв создать следственную комиссию являются политически мотивированными и ни на йоту не изменят ситуацию", - добавила посол.