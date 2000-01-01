Министр Штайниц: По Турции самой Гаага плачет

"Тем, кто живет в стеклянных домах, не стоит бросаться камнями", сказал министр национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Юваль Штайниц главе турецкого МИДа Мевлюту Чавушоглу, который 17 мая обещал оказать палестинцам посильную помощь в привлечении Израиля в Международный уголовный суд.
В интервью радиостанции "Кан Бет" политик посоветовал турецким властям вспомнить отношение к курдам как в своей стране, так и в Сирии. Тогда они поймут, что "созрели" для МУСа задолго до Израиля.
В то же время министр считает, что разрывать отношения с Анкарой – дипломатические или экономические - не стоит. Дескать "сбрендивший босс" Эрдоган не будет находиться у власти вечно, через 10-15 лет власти в республике сменятся, и сжигать мосты Израилю не стоит. Данная точка зрения из его уст не стала сенсацией - именно Штайниц ведет с Анкарой переговоры о поставках израильского газа.
"Турция является проблемой для нас и для большей части западного мира", - добавил он, напомнив о дипломатическом кризисе Анкары со Штатами, Германией, Нидерландами и Италией.
При этом ни одна из этих стран не разорвала отношения с Турцией, основываясь на realpolitik.
Министр Штайниц предполагает, что яростные тирады турок в адрес Еврейского государства связаны с досрочными парламентскими и президентскими выборами, которые пройдут 24 июня.