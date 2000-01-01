18.05 10:01 MIGnews.com

Маргалит "приятно удивлен" встречей с королем Иордании

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В то время как Израиль сыграл важную роль в содействии созданию первого в истории ускорителя частиц на Ближнем Востоке - плода более чем двух десятилетий регионального сотрудничества, единственным израильским официальным лицом, присутствовавшим на церемонии открытия в Иордании, был депутат Кнессета от "Сионистского лагеря" Эрель Маргалит.Министр науки и технологий Офир Акунис отменил свое участие накануне этого события в дипломатическом протесте, заявив, что Амман "переступил черту", осудив убийство иорданского террориста израильским полицейским.Маргалит, решительный сторонник регионального сотрудничества, сообщил в среду The Times of Israel, что он "в ярости" от Акунис не появился на инаугурации."Я действительно надеялся, что мы сможем объединиться как коалиция и оппозиция, рука об руку в этом отношении", - сказал он в телефонном интервью.Маргалит обвинил Акуниса в политизации этого события, чтобы получить политические очки в правом правительстве.Во время торжественной церемонии открытия ускорителя частиц SESAME в Аллане, Иордания, Маргалит встретился с королем Иордании Абдаллой II.Когда политики сначала пожали друг другу руки, сказал Маргалит, король не знал, кто он. Он представился как "венчурный капиталист, работающий в политике и баллотирующийся в руководство Лейбористской партии"."О, прекрасно. Технологии и наука могут действительно продвинуть этот регион вперед", - сказал король, по словам Маргалита.Маргалит отметил, что его "тронула" "динамичная реакция" короля, который, похоже, был "приятно удивлен", когда услышал, кто является его израильским собеседником.Израиль является одним из партнеров-учредителей проекта SESAME, начатого в 2002 году под эгидой ЮНЕСКО и направленного на развитие регионального сотрудничества на основе научного партнерства.Среди других стран-участниц проекта были Иран, Кипр, Турция, Пакистан, Иордания, Египет и Палестинская автономия.Ускоритель частиц SESAME производит мощный свет, который можно использовать для осмотра мельчайших элементов любого материала. Ожидается, что этот инструмент станет благом для региональной науки и может быть использован для исследований в широком спектре областей.Маргалит уже работал над рядом проектов с иорданцами, в том числе с инициативой, организованной под эгидой EcoPeace, по возрождению реки Иордан для живущих с обеих сторон.