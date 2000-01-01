18.05 09:27 MIGnews.com

Госархив опубликует материалы шестидневной войны

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В связи с празднованием пятидесятилетия окончания Шестидневной войны государственный архив публикует архивные материалы, относящиеся к войне.Среди материалов стенограммы заседаний военно-политического кабинета с начала 1967 года и до конца июля того же года, всего 36 стенограмм, протоколы заседаний правительства, документы из различных министерств, касающиеся войны, материалы из личных архивов Леви Эшколя, Яакова Герцога, Моше Сассона, раввина Шломо Горена, аудио и видеозаписи и фотографии.Архив открыл доступ к более чем 150.000 страниц текста. Все материалы можно найти по ссылке: www.archives.gov.il/P67.