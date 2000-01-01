18.05 10:50 MIGnews.com

В Бразилии депутаты требуют объявить импичмент президенту

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Депутат Алессандру Молон из Бразилии представил официальный запрос главе парламента о начале импичмента президента страны Мишела Темера.Причиной для возможной отставки главы государства называют коррупционный скандал.По сообщению телеканала Telesur, запрос был подан после публикации аудиозаписи разговора якобы Темера, в котором он дает указание отдать 630 тысяч долларов бывшему руководителю палаты депутатов Эдуарду Кунье, чтобы тот сохранял молчание по коррупционному делу, связанному с нефтяной фирмой Petrobras.Лидер государства опроверг все обвинения. К слову, новый коррупционный скандал в стране привел к волне митингов. Так, перед резиденцией бразильского президента собралось порядка сотни граждан, которые требовали отставки Темера.Если запрос Молона будет рассмотрен положительно, должность временного исполняющего главы государства займет глава палаты депутатов бразильского парламента на срок до 90 суток. По истечении этого времени должны состояться выборы президента.Напомним, прежнего президента страны Дилму Русеф отправили в отставку в прошлом году, причиной стал также коррупционный скандал.