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YouTube 18.05 08:24   MIGnews.com

Президент Венесуэлы: "Мы - евреи 21-го века"

Президент Венесуэлы раскритиковал жестокое обращение с официальными лицами его правительства за рубежом, сравнив его с преследованием евреев в нацистской Германии.

Президент Николас Мадуро подверг критике венесуэльских экспатриантов, которые выступают против официальных лиц Венесуэлы в других странах или которые используют социальные сети для публикации фотографий чиновников, живущих за пределами Венесуэлы, в то время как народ страны борется с инфляцией и нехваткой продовольствия.

"Мы - евреи 21-го века", - заявил Мадуро.

Мадуро также предположил, что антиправительственные протесты, которые на протяжении 6-ти недель сотрясали страну, подобны митингам, которые возглавлял нацистский лидер Адольф Гитлер в 1930-х годах.

Социалистическая администрация южноамериканского государства часто характеризует политическую оппозицию как "фашистскую" и в последнее время обвиняет своих противников в попытках организовать государственный переворот.
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