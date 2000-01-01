18.05 21:01 MIGnews.com

Меркель пригрозила Великобритании санкциями

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Канцлер Германии Ангела Меркель пригрозила Соединенному Королевству санкциями. Политик предупредила британское правительство о том, что Лондон может заплатить определенную цену в случае ограничения свободы передвижения для граждан ЕС после выхода Британии из состава Евросоюза.Об этом сообщает агентство Reuters."Это делается не со злости, просто нельзя вначале извлечь для себя все преимущества, а потом ввести лимит для граждан Европейского союза в 100 или 200 тысяч человек", — отметила канцлер.Кроме этого, Меркель добавила, что Берлин крайне негативно отнесется к решению британских властей огранить прием на работу граждан Евросоюза.Канцлер подчеркнула, что Германия рассчитывает на сохранение нормальных отношений с Великобританией после Brexit.