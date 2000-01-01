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flickr 18.05 21:01   MIGnews.com

Меркель пригрозила Великобритании санкциями

Канцлер Германии Ангела Меркель пригрозила Соединенному Королевству санкциями. Политик предупредила британское правительство о том, что Лондон может заплатить определенную цену в случае ограничения свободы передвижения для граждан ЕС после выхода Британии из состава Евросоюза.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Это делается не со злости, просто нельзя вначале извлечь для себя все преимущества, а потом ввести лимит для граждан Европейского союза в 100 или 200 тысяч человек", — отметила канцлер.

Кроме этого, Меркель добавила, что Берлин крайне негативно отнесется к решению британских властей огранить прием на работу граждан Евросоюза.

Канцлер подчеркнула, что Германия рассчитывает на сохранение нормальных отношений с Великобританией после Brexit.
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