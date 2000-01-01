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Официальный сайт МИД РФ 18.05 20:23   MIGnews.com

Лавров: многие СМИ США работают в ключе советской прессы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сообщения о секретной информации, которую ему якобы передал президент США Дональд Трамп.

В частности, Лавров сказал, что публикации в американских СМИ про него и Трампа напоминают ему старый советский анекдот про то, что в газете "Правда" нет правды, а в газете "Известия" – известий.

Глава МИД РФ отметил, что у него создается впечатление, что многие средства массовой информации США работают именно в этом ключе.

Встреча Лаврова и Трампа в Белом доме состоялась 10 мая 2017 года. Позже The Washington Post со ссылкой на анонимные источники написала, что американский президент сообщил российскому министру некие сведения, которые "подвергли риску критически важный источник разведывательной информации" о запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство".

Вслед за этой информацией, американский телеканал ABC сообщил, что речь шла о планах террористической организации "Исламское государство", также известной как ISIS, взорвать самолет, направляющийся в США.
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