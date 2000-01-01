18.05 18:50 MIGnews.com

Большинство французов довольны новым правительством

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Большая часть жителей Франции довольна новым кабинетом президента Эммануэля Макрона. Однако при этом французы сомневаются в том, сможет ли состав нового правительства, сформированного премьер-министром страны Эдуаром Филиппом, решить проблемы государства.Об этом сообщает Politico со ссылкой на опубликованный телекомпанией BFM TV опрос.Результаты опроса показали, что 65% французов довольны новым правительством, тогда как 33% придерживаются противоположного мнения. Еще 2% респондентов затруднились с ответом.Кроме того, 54% опрошенных верят, что сформированное премьер-министром правительство будет работать эффективно.Опрос проводился в интернете 17 мая после объявления состава нового правительства при участии более 900 человек.Отметим, что в правительство вошли 22 человека - 11 мужчин и 11 женщин. Двое министров работали в нем еще при президенте Франсуа Олланде.Так, Анник Жирарден продолжит руководить министерством по делам заморских территорий.Новым главой МИД Франции был назначен Жан-Иве Ле Дриане, который до этого руководил министерством обороны Франции.