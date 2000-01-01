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Иран ввел санкции против США | Фото: Thinkstock18.05 16:27   MIGnews.com

Иран ввел санкции против США

Иран ввел санкции в отношении Соединенных Штатов в ответ на решение Белого дома расширить список ограничительных мер против союзников Сирии. В частности, санкции коснулись девяти физических и юридических американских лиц.

Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на иранский МИД в четверг, 18 мая.

Попавших "в черный список Тегерана", обвинили в "грубом нарушении прав человека путем прямого или косвенного участия в преступлениях против человечества на оккупированных сионистским режимом территориях".

Более подробная информация о них будет опубликована после утверждения перечня вышестоящими органами.

В заявлении МИДа также отмечается, что Ирана продолжит свою ракетную программу, подчеркивая, что это не противоречит международным обязательствам страны.
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