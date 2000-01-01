Иран ввел санкции против США

Иран ввел санкции в отношении Соединенных Штатов в ответ на решение Белого дома расширить список ограничительных мер против союзников Сирии. В частности, санкции коснулись девяти физических и юридических американских лиц.
Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на иранский МИД в четверг, 18 мая.
Попавших "в черный список Тегерана", обвинили в "грубом нарушении прав человека путем прямого или косвенного участия в преступлениях против человечества на оккупированных сионистским режимом территориях".
Более подробная информация о них будет опубликована после утверждения перечня вышестоящими органами.
В заявлении МИДа также отмечается, что Ирана продолжит свою ракетную программу, подчеркивая, что это не противоречит международным обязательствам страны.