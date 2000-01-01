18.05 15:45 MIGnews.com

Транспорт в шабат: Проблема не в статус-кво, а в деньгах

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Работа общественного транспорта в шабат снова на повестке дня политиков. Как известно, до 1991 года в Израиле не было закона, регулирующего работу общественного транспорта в шабат. Просто был статус-кво, было понятно, что в выходные дни транспорт не работает. Кроме особых маршрутов в Хайфе и Эйлате, которые исторически действуют по выходным, хотя и менее активно. Остальные маршруты на территории страны обязаны были прибыть на конечную остановку за полчаса до входа шабата, начать работу они могли через полчаса после выхода шабата. Сказать, что все правила строго соблюдались нельзя, и сотни маршрутов заканчивали работу уже после наступления шабата, особенно в зимнее время.В 1991 году вопрос был урегулирован законодательно. В правилах работы общественного транспорта появился пункт, запрещающий работу общественного транспорта в выходные. Как водится, появились и исключения. К примеру, есть в законе загадочный пункт, который гласит о том, что могут работать маршруты, необходимые с точки зрения обеспечения работы общественного транспорта.Что именно означает этот пункт не ясно, но на его основе в выходные работают маршрутные такси в Тель-Авиве, а министерство транспорта выдало за последний год, основываясь на нем, 104 разрешения на работу автобусных маршрутов.Существует общественный (государственный) и городской транспорт. Закон не запрещает работу городского транспорта в шабат, основным препятствием является запрет на оплату пассажирами проезда, что требует особой организации работы маршрутов в шабат. В отличие от общественного транспорта, где пассажиры оплачивают проезд, в городском транспорте проезд оплачивается из муниципальных налогов или из частных средств.Организации, поставившие своей целью обойти запреты, нашли массу решений: организация кооперативов, члены которых платят членские взносы и оплачивают все поездки раз в месяц. Возможна предварительная продажа билетов, оплата через мобильное приложение и многие другие.Сегодня уже в нескольких городах, работает городской транспорт по выходным, во многих городах существуют частные линии до центров отдыха и морского побережья и на этом фоне возникает вопрос: почему же не все местные власти налаживают работу городского транспорта в шабат? Ведь это наиболее простой путь изменить статус-кво де-факто, без лишних войн и популистских законопроектов.Основная проблема упирается в финансовую составляющую. Общественный транспорт, даже при оплате поездок пассажирами, является убыточным предприятием. К примеру, в 2014 году стоимость работы только автобусного сообщения в Израиле составила 6,2 миллиарда шекелей, из 50% было субсидировано правительством. Финансирование является серьезной проблемой, далеко не всегда местные власти могут выделить необходимые бюджеты. Более того, практика показывает, что далеко не всегда есть достаточный спрос на автобусное сообщение в шабат, потому что большинство жителей так или иначе могут добраться в до точки назначения.