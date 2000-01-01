18.05 17:16 MIGnews.com
Мэр Беэр-Шевы лишил своего зама всех полномочий
Мэр Беэр-Шевы Рубик Данилович лишил всех полномочий своего заместителя, Офера Кадри (ШАС). Кадри, однако, не увольняется и остается при должности.
Причиной является конфликт вокруг празднований, связанных с победой футбольной команды Хапоэль Беэр-Шева в премьер-лиге.
Первоначально празднования намечались на 18 мая, но в этот день в Беэр-Шеве пройдет много свадеб, и Даниловича попросили перенести мероприятие на другую дату - в ночь на субботу.
Три члена городского совета, в том числе Каради, подписали петицию Даниловичу, в которой сообщается, что они против подобного варианта, поскольку это приведет к “осквернению шабата”.
Муниципалитет, со своей стороны, выразил “удивление” поступком Каради.
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