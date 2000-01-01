18.05 14:10 MIGnews.com

Израиль с 1982 года не использует сухопутные силы для победы

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Бригадный генерал Гай Цур, бывший командующий сухопутными силами ЦАХАЛа выступил в рамках второй международной конференции сухопутных сил и логистики.Цур сказал: “Более 30 лет сухопутные силы не использовались для того, чтобы решить исходы войны. Причины этого понятны, бюджетные приоритеты сдвинулись в пользу развития других родов войск - таких, как противоракетная оборона, кибер-войска и другие. Ограниченное инвестирование принесло ограниченные результаты. Этому способствовал успех, страна процветает, но враг изучает наше относительное преимущество - и это значит, что дистанция между силой устрашения сухопутного маневра и существующими угрозами сократилась. В сухопутные войска не вкладывали деньги. К счастью, в последнее время, финансирование увеличилось почти в три раза. Мы почувствуем изменение в ближайшие годы”.Цур подчеркнул: "Такого изменения, однако, не будет достаточно. Два года назад полевая разведка оказалась неэффективной, вы смотрите в бинокль или радар - и не видите ничего. Враг исчез. В следующем столкновении количество ракет, которые будут выпущены по каждому танку, резко увеличится. Выживут только те, на которых установлен Меиль Руах".Цур указал на еще одну серьезную проблему: “Насколько точен огонь ЦАХАЛа? Приемлемый уровень точности - 20% попаданий. У нас он ниже. Мы этот разрыв закрываем слишком медленно. Разрыв между идентификацией противника и тем моментом, когда его накрывают огнем велик. Он за этот промежуток времени исчезает. Вы его не видите - и поэтому не можете его поразить.”Цур сказал: "Нам нужны такие системы связи, которые не “вырубаются” на каждом холме, такие системы, которые работают в любой топографии, далеко от баз. Эта система должна отвечать условиям современного боя, реагировать в доли секунды. Необходима автоматизация, обмен информацией в реальном времени, так, чтобы каждый участник боя видел, что происходит".Цур также сказал: “Два года назад мы решили, что из-за бюджетных ограничений мы не сможем найти решения для всех существующих сил, но попытаемся найти наиболее приемлемое решение с теми деньгами, которые есть. Мы провели большую исследовательскую работу, но многие планы не реализовались - из-за игр эго командиров в разных родах войск.