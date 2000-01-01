19.05 06:33 MIGnews.com

Пошлина на импорт снята: когда подешевеет обувь?

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Министр финансов Моше Кахлон ("Кулану") подписал накануне указ об отмене пошлины на импорт обуви в рамках экономической программы поддержки работающих семей "Семья нетто". В результате отмены пошлины на импорт обуви, составлявшей 12% от ее стоимости, казна недополучит 188 миллионов шекелей в год. Когда же разницу в цене ощутят потребители?Генеральный директор компании "Брилль" Иегуда Эльбаз, комментируя решение министра финансов экономическому изданию The Marker, заявил, что отмена пошлины повлияет лишь на цены новых моделей обуви, которые ритейлеры будут закупать, начиная с сегодняшнего дня. На весь объем товаров, ввезенный до указа министра финансов, пошлина уже уплачена, и ожидать снижения цен не приходится. Компания "Брилль" является одним из крупнейших игроков на рынке обуви: ей принадлежат сети магазинов обуви "Гали", "Найн Вест", а также сети магазинов одежды "Солог", "Ли Купер" и другие. По его мнению, снижение цен на обувь станет заметным, начиная с нового сезона – то есть, в августе.Владелица сети магазинов "Нимрод" Дана Розенблит сообщила, что от души приветствует решение Моше Кахлона отменить пошлину на импорт обуви, и пообещала немедленно снизить потребительские цены на обувь, которая будет закуплена, начиная с первого же дня действия распоряжения министра финансов.Один из владельцев сети "Машбир ле-Цархан" Рами Шабит отреагировал так: "Наконец-то появился министр финансов, который не боится и понимает, что пошлина на импорт обуви не защищает никого: в Израиле нет, по сути, заводов по производству обуви". Он пообещал уже на будущей неделе снизить цены на обувь и одежду для младенцев в магазинах принадлежащей ему сети. "Много лет деформация рынка не позволяла нам конкурировать с зарубежными сайтами, такими как "Next" и "Asos", теперь же мы сможем честно конкурировать с ними", - добавил Шабит.