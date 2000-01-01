Турция недовольна защитой НАТО

Меры альянса НАТО по защите воздушного пространства Турции пока недостаточны, как заявил в четверг, 18 мая, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу заявил об это в преддверии встречи НАТО на следующей неделе в Брюсселе в интервью телекомпании НТВ.
Турция, член НАТО, в последние месяцы столкнулась с напряженными отношениями с другими членами альянса, в частности с Германией.
Напомним, что ранее в четверг Мевлют Чавушоглу заявил, что Германия может вывести свои войска, размещенные на авиабазе "Инджирлик" в Турции, если она этого хочет. Германия заявила в среду, 17 мая, что рассматривает вопрос о переводе примерно 250 военнослужащих, дислоцированных в Инджирлике, в Иорданию, поскольку Анкара отказывается предоставить немецким законодателям доступ к этому месту.