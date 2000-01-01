18.05 12:51 MIGnews.com

МИД Турции: Германия может выводить войска, если хочет

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Германия может вывести свои войска, размещенные на авиабазе "Инджирлик" в Турции, если она этого хочет, как заявил в четверг, 18 мая, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу,Также глава МИД Турциии добавил в интервью частному телеканалу НТВ, что Берлин должен отказаться от своего "покровительственного подхода" к Анкаре.Германия заявила в среду, 17 мая, что рассматривает вопрос о переводе примерно 250 военнослужащих, дислоцированных в Инджирлике, в Иорданию, поскольку Анкара отказывается предоставить немецким законодателям доступ к этому месту.Турецкие официальные лица сообщили агентству Reuters, что визит законодателей не будет уместным на данный момент.