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Секретная встреча директора ЦРУ с Ким Чен Ыном 18.04 07:32   MIGnews.com

Секретная встреча директора ЦРУ с Ким Чен Ыном

Директор ЦРУ, только что назначенный госсекретарем США Майк Помпео две недели назад тайно ездил в Северную Корею и провел встречу с диктатором Ким Чен Ыном, сообщают американские СМИ.

Помпео не брал с собой дипломатов - его сопровождали лишь несколько офицеров разведки.



Встреча была организована накануне исторического саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына, запланированного на конец мая - начало июня.

Белый Дом отказался комментировать информацию о визите Помпео в КНДР. Первой о визите сообщила газета The Washington Post, со ссылкой на два официальных источника.

Представитель правительства Республики Корея заявил, что считает “неподобающим” комментировать информацию о визите Помпео.
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