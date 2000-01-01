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В РФ задумались над баном Facebook 18.04 07:21   MIGnews.com

В РФ задумались над баном Facebook

Роскомнадзор до конца текущего года осуществит проверку компании, которая обязана провести локализацию баз данных граждан РФ и удалить запрещенную информацию.

По словам председателя Александра Жарова сказал, что ведомство действительно может заблокировать детище Марка Цукерберга до конца 2018 года, только в том случае, если компания не справится с требованием закона о локализации баз данных на территории Российской Федерации.

Жаров отметил, что компания уже сейчас сильно опаздывает по срокам, если ничего или что-либо из пунктов не будет сделано − всплывет вопрос о блокировке, пишут Известия.

Как известно, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и вынес вердикт о блокировке Telegram на территории страны.
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