В РФ задумались над баном Facebook

Роскомнадзор до конца текущего года осуществит проверку компании, которая обязана провести локализацию баз данных граждан РФ и удалить запрещенную информацию.
По словам председателя Александра Жарова сказал, что ведомство действительно может заблокировать детище Марка Цукерберга до конца 2018 года, только в том случае, если компания не справится с требованием закона о локализации баз данных на территории Российской Федерации.
Жаров отметил, что компания уже сейчас сильно опаздывает по срокам, если ничего или что-либо из пунктов не будет сделано − всплывет вопрос о блокировке, пишут Известия.