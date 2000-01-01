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Цель удара ЦАХАЛа - противовоздушная оборона Ирана в Сирии 18.04 07:05   MIGnews.com

Цель удара ЦАХАЛа - противовоздушная оборона Ирана в Сирии

Цель израильского удара - системы иранских ПВО в Сирии

Офицеры разведки сообщили в интервью The Wall Street Journal , что целью израильских ударов на прошлой неделе стали системы ПВО Ирана в Сирии.

Те же источники утверждают, что удары были нанесены с согласия американцев.

После разговора с президентом Дональдом Трампом премьер-министр Биньямин Нетаниягу отдал приказ нанести удар по только что доставленным в Сирию батареям ПВО, которые могли быть в дальнейшем использованы против израильских боевых самолетов, все чаще совершающих удары по сирийским объектам.

Американская администрация координирует свои действия с Израилем - ради того, чтобы ограничить усиление Ирана в Сирии.

Информация о развертывании иранских ПВО была получена благодаря разведывательным источникам.

Первоначально предполагалось, что израильский удар нанесен по центру управления операциями иранских беспилотников в Сирии. Теперь, как представляется, у операции могли быть две цели - иранские беспилотники и и иранские ПВО.

В результате атаки против базы Т4 были убиты 14 человек, в том числе, 7 иранских “советников”. Россия, Сирия и США полагают, что за атакой стоит Израиль, но ЦАХАЛ отказывается от официальных комментариев.
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