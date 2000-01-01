Реувен Ривлин: новые страны признают Иерусалим столицей
Президент Израиля Реувен Ривлин поздравил жителей Еврейского государства, еврейские общины по всему миру и друзей государства с 70-ой годовщиной создания Израиля.
В своей речи глава государства напомнил о достижениях израильтян и поблагодарил всех, кто поддерживал страну все это время.
"Мы собрались здесь из Йемена и Марокко, из Нидерландов и Греции, из Алжира, России, Польши и Эфиопии. Пережив погромы, изгнание и адское пламя – адские печи Европы. Мы встали на ноги и создали наш национальный дом".
"С каждым годом наши национальные стремления все сильнее укорняются. В этом году наш великий друг – Соединенные Штаты Америки – признал Иерусалим столицей Израиля. Я уверен, что вскоре другие страны последуют этому примеру".
"Поскольку мы сталкиваемся с новыми вызовами, опираясь на сегодняшние возможности хочу, чтобы вместе с вами Израиль продолжал расти и развиваться на благо всех народов мира".