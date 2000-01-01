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Реувен Ривлин: новые страны признают Иерусалим столицей | Фото: The White House/Flickr18.04 21:21   MIGnews.com

Реувен Ривлин: новые страны признают Иерусалим столицей

Президент Израиля Реувен Ривлин поздравил жителей Еврейского государства, еврейские общины по всему миру и друзей государства с 70-ой годовщиной создания Израиля.

В своей речи глава государства напомнил о достижениях израильтян и поблагодарил всех, кто поддерживал страну все это время.

"Мы собрались здесь из Йемена и Марокко, из Нидерландов и Греции, из Алжира, России, Польши и Эфиопии. Пережив погромы, изгнание и адское пламя – адские печи Европы. Мы встали на ноги и создали наш национальный дом".

"С каждым годом наши национальные стремления все сильнее укорняются. В этом году наш великий друг – Соединенные Штаты Америки – признал Иерусалим столицей Израиля. Я уверен, что вскоре другие страны последуют этому примеру".

"Поскольку мы сталкиваемся с новыми вызовами, опираясь на сегодняшние возможности хочу, чтобы вместе с вами Израиль продолжал расти и развиваться на благо всех народов мира".
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