18.04 21:21 MIGnews.com

Реувен Ривлин: новые страны признают Иерусалим столицей

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Президент Израиля Реувен Ривлин поздравил жителей Еврейского государства, еврейские общины по всему миру и друзей государства с 70-ой годовщиной создания Израиля.В своей речи глава государства напомнил о достижениях израильтян и поблагодарил всех, кто поддерживал страну все это время."Мы собрались здесь из Йемена и Марокко, из Нидерландов и Греции, из Алжира, России, Польши и Эфиопии. Пережив погромы, изгнание и адское пламя – адские печи Европы. Мы встали на ноги и создали наш национальный дом"."С каждым годом наши национальные стремления все сильнее укорняются. В этом году наш великий друг – Соединенные Штаты Америки – признал Иерусалим столицей Израиля. Я уверен, что вскоре другие страны последуют этому примеру"."Поскольку мы сталкиваемся с новыми вызовами, опираясь на сегодняшние возможности хочу, чтобы вместе с вами Израиль продолжал расти и развиваться на благо всех народов мира".