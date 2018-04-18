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Фото из архива 18.04 21:29   MIGnews.com

В Турции пройдут досрочные выборы

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о проведении досрочных президентских и парламентских выборов в связи с напреженной ситуацией в Сирии и Ираке.

Как сообщил DW, ранее Эрдоган на вопрос о досрочных выборах всегда отвечал ,что они пройдут как положено - 3 ноября 2019 года, однако после встречи с лидером националистической партией(МНР) Давлетом Бахчели, президент изменил свое решение.

Стало известно, что Бахчели поддержит Эрдогана в предстоящих выборах.

"Наш кандидат в президенты – уважаемый Реджеп Тайип Эрдоган", - передали слова политика на РИА Новости.

Ранее, 17 апреля, в Турции прошел всенародный референдум, в результате которого форма правления страны сменилась на президентскую.
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