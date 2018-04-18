В Турции пройдут досрочные выборы

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о проведении досрочных президентских и парламентских выборов в связи с напреженной ситуацией в Сирии и Ираке.
Как сообщил DW, ранее Эрдоган на вопрос о досрочных выборах всегда отвечал ,что они пройдут как положено - 3 ноября 2019 года, однако после встречи с лидером националистической партией(МНР) Давлетом Бахчели, президент изменил свое решение.
Стало известно, что Бахчели поддержит Эрдогана в предстоящих выборах.
"Наш кандидат в президенты – уважаемый Реджеп Тайип Эрдоган", - передали слова политика на РИА Новости.
Ранее, 17 апреля, в Турции прошел всенародный референдум, в результате которого форма правления страны сменилась на президентскую.