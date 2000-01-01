19.04 07:10 MIGnews.com

НДИ судится с ортодоксом, который рад гибели солдат ЦАХАЛа

пресс-служба партии НДИ

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Председатель молодежного крыла партии "Наш дом Израиль" Дор Давидьян подал жалобу в полицию на ультраортодокса, который во время траурной сирены Дня памяти павших в войнах Израиля кричал: "Мы рады, что солдаты погибают".Видеозапись этого инцидента, который произошел в иерусалимском квартале Меа Шаарим, широко разошлась по социальным сетям и попала в СМИ."Я не могу остаться равнодушным к тому, что увидел. Как бывший командир ЦАХАЛа, как еврей, соблюдающий традиции. Каждый год в этот день я посещаю могилу своего армейского товарища, который погиб в бою. Я надеюсь, что этот человек будет наказан по всей строгости закона. Нельзя допускать, чтобы экстремисты в среде ультраортодоксов безнаказанно проклинали и оскорбляли солдат, устраивая пляски на крови. Всем молодым ультраортодоксам давно пора призываться в обязательном порядке на армейскую или альтернативную службу. Может тогда они изменят свое отношение к государству, которое их защищает", - сказал Дор Давидьян.