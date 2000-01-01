Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









На ортодокса, радостного гибели солдат ЦАХАЛа, подали в суд 19.04 07:10   MIGnews.com

НДИ судится с ортодоксом, который рад гибели солдат ЦАХАЛа

Председатель молодежного крыла партии "Наш дом Израиль" Дор Давидьян подал жалобу в полицию на ультраортодокса, который во время траурной сирены Дня памяти павших в войнах Израиля кричал: "Мы рады, что солдаты погибают".

Видеозапись этого инцидента, который произошел в иерусалимском квартале Меа Шаарим, широко разошлась по социальным сетям и попала в СМИ.

"Я не могу остаться равнодушным к тому, что увидел. Как бывший командир ЦАХАЛа, как еврей, соблюдающий традиции. Каждый год в этот день я посещаю могилу своего армейского товарища, который погиб в бою. Я надеюсь, что этот человек будет наказан по всей строгости закона. Нельзя допускать, чтобы экстремисты в среде ультраортодоксов безнаказанно проклинали и оскорбляли солдат, устраивая пляски на крови. Всем молодым ультраортодоксам давно пора призываться в обязательном порядке на армейскую или альтернативную службу. Может тогда они изменят свое отношение к государству, которое их защищает", - сказал Дор Давидьян.
На ортодокса, радостного гибели солдат ЦАХАЛа, подали в суд

пресс-служба партии НДИ
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:13
ФРГ не устраивают санкции США – страдают промышленники
08:11
Гостям со свастикой разрешили бесплатно посещать театр
07:38
У границы с Газой возник пожар из-за воздушного змея
06:14
"Поход 70" завершился у Стены Плача
05:54
После забастовки в Зимбабве тысячи медсестер уволены
04:32
Россия обвинила Британию в уничтожении улик по делу Скрипаля
03:55
Британский флот патрулирует берега КНДР
02:20
Создан фермент-мутант, съедающий пластиковые бутылки
01:24
Растительная Эбола заражает маниоку
00:28
На торги выставят еврейскую библию, украденную Герингом
23:27
В метеорите нашлись алмазы с погибшей планеты
22:16
В Техасе бабуины устроили побег
21:53
Немцы доказали готовность стать нацистами за деньги
21:29
В Турции пройдут досрочные выборы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus