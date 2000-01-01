18.04 19:10 MIGnews.com

Ильхам Алиев поздравил Израиль с Днем независимости

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего израильского коллегу Реувена Ривлина с 70-ой годовщиной независимости Еврейского государства."Уважаемый господин Президент! От имени азербайджанского народа и от себя лично я искренне поздравляю вас по случаю национального израильского праздника – Дня независимости", - цитирует агентство APA поздравительное письмо, адресованном Ривлину из Баку.Азербайджанский лидер выразил уверенность, что развитие дружеских отношений между его государством и Израилем будет в дальнейшем служить интересам двух народов."В этот замечательный день я желаю вам крепкого здоровья, успехов в вашей деятельности и мира и процветания дружественному народу Израиля", - сказал президент Азербайджана.Напомним, что 11 апреля в стране прошли президентские выборы, на которых с результатом в 86% победил Алиев. В должность он вступил сегодня, 18 апреля. Таким образом, он в четвертый раз возглавит Азербайджан, продолжив семейную традицию (его отец руководил страной с 1993 по 2003 год, когда его сменил Ильхам Алиев).