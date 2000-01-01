Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Фото из архива 19.04 04:32   MIGnews.com

Россия обвинила Британию в уничтожении улик по делу Скрипаля

Представители посольства РФ в Лондоне считают, что, проводя дезинфекцию, британские власти уничтожают некие важные улики в деле Скрипаля.

Как сообщили на RT, в посольстве утверждают, что список мест, в которых проводят дезинфекцию, увеличивается и уверенны, что это неспроста.

Так, недавно правительство Британии решило продезинфицировать, помимо прочего, дом офицера, который первым прибыл на место отравления Скрипалей, Ника Бейли. Однако Бейли после выписки из больницы вернулся в свой дом.

Также в посольстве напомнили о подозрении представителя МИД РФ Марии Захаровой касательно "подозрителной ликвидации" домашних животных Скрипалей.

Напомним, двойного агента Сергея Скрипаля с дочерью Юлией отравили 4 марта нервнопаралитическим веществом "Новичок" в их доме в Солсбери, Британия. В отравлении подозревают Кремль. Для расследования дела было привлечено множество специалистов, однако результаты экспертизы не разглашаются.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:54
После забастовки в Зимбабве тысячи медсестер уволены
03:55
Британский флот патрулирует берега КНДР
02:20
Создан фермент-мутант, съедающий пластиковые бутылки
01:24
Растительная Эбола заражает маниоку
00:28
На торги выставят еврейскую библию, украденную Герингом
23:27
В метеорите нашлись алмазы с погибшей планеты
22:16
В Техасе бабуины устроили побег
21:53
Немцы доказали готовность стать нацистами за деньги
21:29
В Турции пройдут досрочные выборы
21:21
Реувен Ривлин: новые страны признают Иерусалим столицей
20:36
Боевики не подпускают представителей ООН в Думу
20:01
Стивен Спилберг установил рекорд
19:44
Австрия отберет у беженцев мобилки и потребует деньги
19:13
Турецкие власти продлевают ЧП в стране
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus