Россия обвинила Британию в уничтожении улик по делу Скрипаля
Представители посольства РФ в Лондоне считают, что, проводя дезинфекцию, британские власти уничтожают некие важные улики в деле Скрипаля.
Как сообщили на RT, в посольстве утверждают, что список мест, в которых проводят дезинфекцию, увеличивается и уверенны, что это неспроста.
Так, недавно правительство Британии решило продезинфицировать, помимо прочего, дом офицера, который первым прибыл на место отравления Скрипалей, Ника Бейли. Однако Бейли после выписки из больницы вернулся в свой дом.
Также в посольстве напомнили о подозрении представителя МИД РФ Марии Захаровой касательно "подозрителной ликвидации" домашних животных Скрипалей.
Напомним, двойного агента Сергея Скрипаля с дочерью Юлией отравили 4 марта нервнопаралитическим веществом "Новичок" в их доме в Солсбери, Британия. В отравлении подозревают Кремль. Для расследования дела было привлечено множество специалистов, однако результаты экспертизы не разглашаются.