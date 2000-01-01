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Фото из архива 19.04 03:55   MIGnews.com

Британский флот патрулирует берега КНДР

Эксперты полагают, что приближение британских судов к границе может сорвать встречу Ким Чен Ына с Трампом. Сам глава Северной Кореи назвал этот акт агрессией.

"Это не что иное, как акт военно-морской блокады и акт агрессии, который подрывает мир и стабильность на Корейском полуострове. Мы бы посоветовали Соединённому Королевству лучше заниматься своими внутренними вопросами, вместо того чтобы прислуживать какой-то третьей стороне и вмешиваться в дела, которые его не касаются", - передали слова Ким Чен Ына на RT.

Сообщается о патрулировании северокорейской береговой линии тремя британскими сторожевыми кораблями в целях соблюдения санкций, наложенных на КНДР.

Глава Северной Кореи также добавил, что шаги Британии вредят улучшению отношений между Южной и Северной Кореей и создают беспокойство внутри страны, посоветовав британским властям заниматься ситуацией внутри собственной страны.

Ранее в СМИ появлялась информации о тайной передаче Россией санкционированной северокорейской продукции Японии через Владивосток.
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