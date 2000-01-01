Британский флот патрулирует берега КНДР

Эксперты полагают, что приближение британских судов к границе может сорвать встречу Ким Чен Ына с Трампом. Сам глава Северной Кореи назвал этот акт агрессией.
"Это не что иное, как акт военно-морской блокады и акт агрессии, который подрывает мир и стабильность на Корейском полуострове. Мы бы посоветовали Соединённому Королевству лучше заниматься своими внутренними вопросами, вместо того чтобы прислуживать какой-то третьей стороне и вмешиваться в дела, которые его не касаются", - передали слова Ким Чен Ына на RT.
Сообщается о патрулировании северокорейской береговой линии тремя британскими сторожевыми кораблями в целях соблюдения санкций, наложенных на КНДР.
Глава Северной Кореи также добавил, что шаги Британии вредят улучшению отношений между Южной и Северной Кореей и создают беспокойство внутри страны, посоветовав британским властям заниматься ситуацией внутри собственной страны.
Ранее в СМИ появлялась информации о тайной передаче Россией санкционированной северокорейской продукции Японии через Владивосток.