18.04 15:54 MIGnews.com

40 послов в ООН приехали в Израиль

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Послы из сорока различных стран при Организации Объединенных Наций посетили Израиль с 5-дневным визитом, который припадает так же и на 70-ую годовщину независимости Еврейского государства. Возглавил делегацию посол Израиля в ООН Дани Данон.Среди представленных стран: Мальта, Сербия, Словения, Босния и Герцеговина, Венгрия, Украина, Либерия, Уганда, Мозамбик, Ямайка и Эфиопия. Представителей арабских стран среди делегатов нет, но и без них данная делегация стала самой крупной за все время (в 2016 году Израиль посетили 9 послов, а в прошлом году – 14).В ходе посещения национального парка Город Давида гостям продемонстрировали еврейские артефакты, найденные во время раскопок у Стены Плача. Дипломаты позже отправились на юг страны, чтобы ознакомиться с еврейскими общинами на границе с сектором Газа. Кроме того, послы побывали у Стены Плача, в музее Холокоста Яд ва-Шем и Тель-Авиве.Также они посетят крупнейший поселенческий блок Маале-Адумим в Иудее.Еще их ждет аудиенция у президента Израиля Ривлина, премьер-министра Нетаниягу, лидера оппозиции Герцога и других высокопоставленных израильских чиновников.Стоит отметить, что в День памяти жертв Холокоста на прошлой неделе 15 послов присоединились к Дани Данону на Марше живых в концлагере Аушвиц-Биркенау.