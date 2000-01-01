Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Либерман - ХАМАСу: Не испытывайте наше терпение | Фото:18.04 14:24   MIGnews.com

Либерман - ХАМАСу: Не испытывайте наше терпение

Министр обороны Авигдор Либерман предупредил врагов Израиля, что Еврейское государство не "поставит под угрозу" свою безопасность, обратился к Ирану и террористической группе ХАМАС с требованием "принять это во внимание и серьезно отнестись к этому".

Об этом в среду. 18 апреля сообщает The Times of Israel.

Как известно, сегодня глава оборонного ведомства принял участие в государственной мемориальной церемонии на военном кладбище в Кирьят-Шауле.

На церемонии, посвященной Дню памяти, Либерман заявил, что армия является силой, объединяющей израильское общество, а единство является настоящим оружием против врагов Израиля.

Он подчеркнул, что сейчас враги Израиля пытаются консолидировать свои силы у границ Еврейского государства, чтобы нарушить его суверенитет и мирную жизнь его граждан.

"Нам нужна сильная и решительная армия, и мы обязаны понимать, что живем в хрупкой и неустойчивой реальности. В любой момент нам может потребоваться вся мощь и все умение ЦАХАЛа и его командиров. Мы не ищем авантюр, но в отношении безопасности государства Израиль и его граждан не будет никаких компромиссов. Мой совет нашим соседям - с севера и юга - учтите это и отнеситесь к этому со всей серьезностью", - добавил министр.

Издание уточняет, что данные комментарии были сделаны на фоне резкой напряженности на северной границе Израиля.

Отметим, что в процессе подготовки к празднованию семидесятой годовщины со дня основания Израиля силы ЦАХАЛа приведены в полную боевую готовность, а армейское руководство не исключает возможного нападения на страну.

Так, ЦАХАЛ готовится к ожидаемому нападению со стороны Ирана, чтобы отомстить за объявленный израильский удар по иранским войскам в Сирии на прошлой неделе.

Также усиление трений связано с продолжающимися протестами и столкновениями на границе Израиля и Газы.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:10
СМИ: НАТО не получит российские Ан-124
15:54
40 послов в ООН приехали в Израиль
15:11
В Хайфе откроют новый научный центр
14:47
Лени Робредо извинилась за фото у памятника Холокосту
14:33
Камерон уверен, РФ стала хозяйкой ЧМ с помощью коррупции
14:18
Израиль. Юбилейные монеты для богатых
14:05
ХАМАС отверг требование Египта об отмене Марша Возвращения
13:43
Эксперт: Трамп использовал мусульман, как Гитлер евреев
13:42
Лод: фейерверк во время сирены Дня памяти устроил еврей
13:13
Европарламент призвал ЕС бойкотировать ЧМ-2018
13:02
На границе с Газой пытались подложить фугас
12:41
ХАМАС намерен провести обмен пленными
12:21
Ципи Ливни: "Мы вспоминаем героев, павших за нашу страну"
12:01
Араб из Яффо вступил в ISIS
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus