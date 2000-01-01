Либерман - ХАМАСу: Не испытывайте наше терпение

Министр обороны Авигдор Либерман предупредил врагов Израиля, что Еврейское государство не "поставит под угрозу" свою безопасность, обратился к Ирану и террористической группе ХАМАС с требованием "принять это во внимание и серьезно отнестись к этому".
Как известно, сегодня глава оборонного ведомства принял участие в государственной мемориальной церемонии на военном кладбище в Кирьят-Шауле.
На церемонии, посвященной Дню памяти, Либерман заявил, что армия является силой, объединяющей израильское общество, а единство является настоящим оружием против врагов Израиля.
Он подчеркнул, что сейчас враги Израиля пытаются консолидировать свои силы у границ Еврейского государства, чтобы нарушить его суверенитет и мирную жизнь его граждан.
"Нам нужна сильная и решительная армия, и мы обязаны понимать, что живем в хрупкой и неустойчивой реальности. В любой момент нам может потребоваться вся мощь и все умение ЦАХАЛа и его командиров. Мы не ищем авантюр, но в отношении безопасности государства Израиль и его граждан не будет никаких компромиссов. Мой совет нашим соседям - с севера и юга - учтите это и отнеситесь к этому со всей серьезностью", - добавил министр.
Издание уточняет, что данные комментарии были сделаны на фоне резкой напряженности на северной границе Израиля.
Отметим, что в процессе подготовки к празднованию семидесятой годовщины со дня основания Израиля силы ЦАХАЛа приведены в полную боевую готовность, а армейское руководство не исключает возможного нападения на страну.
Так, ЦАХАЛ готовится к ожидаемому нападению со стороны Ирана, чтобы отомстить за объявленный израильский удар по иранским войскам в Сирии на прошлой неделе.
Также усиление трений связано с продолжающимися протестами и столкновениями на границе Израиля и Газы.