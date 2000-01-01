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ИноСМИ пишут, что НАТО не получит российские Ан-124 18.04 16:10   MIGnews.com

СМИ: НАТО не получит российские Ан-124

Авиакомпания "Волга-Днепр" до конца текущего года перестанет снабжать альянс грузовыми самолетами Ан-124. СМИ сообщают о проекте Strategic Airlift International Solution, в рамках которого в 2006 году из "Авиалиний Антонова" и "Волга-Днепр" было создано совместное предприятие. Грузы НАТО перевозили 17 самолетов.

Российская авиакомпания объяснила свое решение ответом на ужесточение американских санкций. В материале Challenges отмечено, что такая мера – это сильный удар для армии Франции, ведь она зависима от Ан-124.

Как известно, 6 апреля американская сторона ввела санкции против 24 россиян и 14 юрлиц. Затем поступила информация о подготовке новых ограничительных мер из-за поддержки Башара Асада, но Трамп распорядился их отсрочить.

Справка. Грузовой самолет Ан-124-100 «Руслан» был разработан в первой половине 1980-х годов. Над его созданием работал весь СССР. Самолет предназначался в первую очередь для воздушной транспортировки мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет и для проведения крупномасштабных десантных перевозок личного состава и тяжелой боевой техники.
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