СМИ: НАТО не получит российские Ан-124

Авиакомпания "Волга-Днепр" до конца текущего года перестанет снабжать альянс грузовыми самолетами Ан-124. СМИ сообщают о проекте Strategic Airlift International Solution, в рамках которого в 2006 году из "Авиалиний Антонова" и "Волга-Днепр" было создано совместное предприятие. Грузы НАТО перевозили 17 самолетов.
Российская авиакомпания объяснила свое решение ответом на ужесточение американских санкций. В материале Challenges отмечено, что такая мера – это сильный удар для армии Франции, ведь она зависима от Ан-124.
Как известно, 6 апреля американская сторона ввела санкции против 24 россиян и 14 юрлиц. Затем поступила информация о подготовке новых ограничительных мер из-за поддержки Башара Асада, но Трамп распорядился их отсрочить.
Справка. Грузовой самолет Ан-124-100 «Руслан» был разработан в первой половине 1980-х годов. Над его созданием работал весь СССР. Самолет предназначался в первую очередь для воздушной транспортировки мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет и для проведения крупномасштабных десантных перевозок личного состава и тяжелой боевой техники.