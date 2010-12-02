Камерон уверен, РФ стала хозяйкой ЧМ с помощью коррупции
Политик и экс-премьер Британии Дэвид Камерон уверен, что Российская Федерация одержала победу в выборах страны-хозяйки Чемпионата мира по футболу 2018 года благодаря коррупции.
В материале The Independent говорится: "… Странам хотели помочь вырваться из нищеты. Почему в Экваториальной Гвинее и Венесуэле при богатстве полезных ископаемых распространена бедность? Ответ: коррупция". Камерон продолжил: "Как, вы думаете, Россия выиграла право проведения мундиаля? Думаю, ответ вам известен".
Как известно, 14 марта глава британского правительства Тереза Мэй сообщила, что чиновники и члены королевской семьи не поедут на ЧМ в РФ из-за дела об отравлении семьи Скрипалей.
В июне минувшего года ФИФА не нашла подтверждения обвинениям российской сторны в неправомерном получении права проведения спортсобытия: Подарки, полученные членами исполкома ФИФА от оргкомитета "Россия-2018", имели символическую ценность".
Во время выборов страны-хозяйки турнира Англия "ушла" в первом туре. 02.12.2010 было объявлено, что заявка РФ собрала большинство голосов.
Как известно, Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.