Эксперт: Трамп использовал мусульман, как Гитлер евреев
Глава группы компаний SCL Group Найджел Оукс, в которую входит и скандально известная фирма Cambridge Analytica, заявил, что Дональд Трамп использовал мусульман таким же образом, как Адольф Гитлер использовал евреев.
По данным издания, это заявление Оукс сделал в интервью с журналисткой издания Briant Эммой Брайант, а текст его речи был обнародован в понедельник властями Великобритании.
В разговоре с корреспондентом, он подчеркнул, что лично у Гитлера не было каких-либо проблем с евреями, но людям они не нравились, а поэтому главный нацист просто сделал из них искусственного врага.
По мнению главы SCL Group, эту же тактику лидер США использовал в отношении мусульман.
Согласно информации издания, представители Cambridge Analytica объяснили журналистам Business Insider, что Оукс никогда не принимал участия в работе этой компании и не привлекался к работе над избирательной кампанией Дональда Трампа.