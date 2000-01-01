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Эксперт: Трамп использовал мусульман, как Гитлер евреев | Фото:18.04 13:43   MIGnews.com

Эксперт: Трамп использовал мусульман, как Гитлер евреев

Глава группы компаний SCL Group Найджел Оукс, в которую входит и скандально известная фирма Cambridge Analytica, заявил, что Дональд Трамп использовал мусульман таким же образом, как Адольф Гитлер использовал евреев.

Об этом в среду, 18 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, это заявление Оукс сделал в интервью с журналисткой издания Briant Эммой Брайант, а текст его речи был обнародован в понедельник властями Великобритании.

В разговоре с корреспондентом, он подчеркнул, что лично у Гитлера не было каких-либо проблем с евреями, но людям они не нравились, а поэтому главный нацист просто сделал из них искусственного врага.

По мнению главы SCL Group, эту же тактику лидер США использовал в отношении мусульман.

Согласно информации издания, представители Cambridge Analytica объяснили журналистам Business Insider, что Оукс никогда не принимал участия в работе этой компании и не привлекался к работе над избирательной кампанией Дональда Трампа.
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