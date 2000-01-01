18.04 12:21 MIGnews.com

Ципи Ливни: "Мы вспоминаем героев, павших за нашу страну"

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Лидер партии Ха-Тнуа Ципи Ливни: "Мы вспоминаем героев, павших за нашу страну. Каждый из них был целым миром, наполненным любовью, мечтами, планами на будущее... Страшная зияющая пустота осталась после погибших в сердцах тех, кто любит их. И мы никогда, никак и ничем не сможем заполнить эту пустоту. Мы можем лишь вспоминать ушедших с любовью, слушать истории об их подвигах, о том, какими замечательными людьми они были... Мы должны помнить, уважать и благодарить их. В этот день мы обязаны оставить в стороне любые разногласия, и объединиться ради памяти павших. Ведь они были людьми самых разных взглядов и убеждений, но погибли ради одной цели - во имя защиты нашей страны. Ради памяти павших и ради живущих сегодня мы должны беречь и защищать те ценности, во имя которых погибли герои. Когда сирена Дня памяти павших в войнах Израиля разорвет наши сердца, мы будем вспоминать погибших и плакать от боли, - все вместе".