18.04 12:01 MIGnews.com

Араб из Яффо вступил в ISIS

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Окружная прокуратура Тель-Авива вынесла обвинительное заключение в отношении 19-летнего жителя Яффо Камиля Абу Амара..Амар установил контакты с террористической организацией Исламское Государство , и присоединился к ней по своей собственной воле.Амар послал агентам ISIS видеоклип, в котором он приносит клятву верности Исламскому Государству.Амар работал на ISIS, пропагандируя ее цели и пытаясь завербовать больше сторонников.Амару предъявлены обвинения в установлении контакта с врагом и членстве в террористической организации.