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Араб из Яффо вступил в ISIS 18.04 12:01   MIGnews.com

Араб из Яффо вступил в ISIS

Окружная прокуратура Тель-Авива вынесла обвинительное заключение в отношении 19-летнего жителя Яффо Камиля Абу Амара..

Амар установил контакты с террористической организацией Исламское Государство , и присоединился к ней по своей собственной воле.

Амар послал агентам ISIS видеоклип, в котором он приносит клятву верности Исламскому Государству.

Амар работал на ISIS, пропагандируя ее цели и пытаясь завербовать больше сторонников.

Амару предъявлены обвинения в установлении контакта с врагом и членстве в террористической организации.
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