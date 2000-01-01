18.04 12:01 MIGnews.com
Араб из Яффо вступил в ISIS
Окружная прокуратура Тель-Авива вынесла обвинительное заключение в отношении 19-летнего жителя Яффо Камиля Абу Амара..
Амар установил контакты с террористической организацией Исламское Государство , и присоединился к ней по своей собственной воле.
Амар послал агентам ISIS видеоклип, в котором он приносит клятву верности Исламскому Государству.
Амар работал на ISIS, пропагандируя ее цели и пытаясь завербовать больше сторонников.
Амару предъявлены обвинения в установлении контакта с врагом и членстве в террористической организации.
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