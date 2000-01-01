18.04 11:54 MIGnews.com
Иран намерен производить все оружие без чьего-либо согласия
Иран не нацелен на агрессию в отношении своих соседей, но продолжит производить все оружие, которое требуется ему для обороны.
Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани, выступая на военном параде в Тегеране, приуроченному Дню вооруженных сил государства, сообщает в среду, 18 апреля The Times of Israel
.
Выступая на военном параде в Тегеране, Рухани подчеркнул, что исламская республика будет либо производить, либо покупать оружие, в котором она нуждается.
Завершая свое выступление, глава государства добавил, что Иран не собирается ждать каких-либо замечаний или чьих-либо согласований.
Отметим, что США и их союзники требуют от Ирана свернуть баллистическую программу, но официальный Тегеран утверждает, что производимые и тестируемые ракеты критически важны для его обороны.
На фоне этого Соединенные Штаты намерены снова ввести санкции в отношении экономики Ирана.
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