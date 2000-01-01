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Иран намерен производить все оружие без чьего-либо согласия | Фото:18.04 11:54   MIGnews.com

Иран намерен производить все оружие без чьего-либо согласия

Иран не нацелен на агрессию в отношении своих соседей, но продолжит производить все оружие, которое требуется ему для обороны.

Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани, выступая на военном параде в Тегеране, приуроченному Дню вооруженных сил государства, сообщает в среду, 18 апреля The Times of Israel.

Выступая на военном параде в Тегеране, Рухани подчеркнул, что исламская республика будет либо производить, либо покупать оружие, в котором она нуждается.

Завершая свое выступление, глава государства добавил, что Иран не собирается ждать каких-либо замечаний или чьих-либо согласований.

Отметим, что США и их союзники требуют от Ирана свернуть баллистическую программу, но официальный Тегеран утверждает, что производимые и тестируемые ракеты критически важны для его обороны.

На фоне этого Соединенные Штаты намерены снова ввести санкции в отношении экономики Ирана.
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