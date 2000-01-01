Российские моряки не позволили обстрелять Сирию Томагавками

"Российские фрегаты загнали британскую субмарину в район действия нашей подводной лодки, которая ее классифицировала и дала контакт самолету. С помощью магнитометра на его борту за этой лодкой можно следить вплоть до ее возвращения в базу", — рассказал Валуев.
По его мнению, британская подлодка смогла бы оторваться от преследования в случае встречи с одиночным надводным кораблем, самолетом либо дизельной субмариной. Так, он отметил, что хотя от противолодочного самолета Ил-38 практически невозможно скрыться, если он уже обнаружил субмарину. Но если этого еще не произошло, "то самое простое — погрузиться на глубину и уйти от обнаружения магнитометром".
"В любом случае пусть наши оппоненты запомнят на будущее: мы за потенциальным противником следили, следим и будем следить", — заключил адмирал.
Действия российских военных также прокомментировал обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik.
Он отметил, что два российских фрегата "фактически стояли "над головой" у британцев", создавая им такие условия, что запускать ракеты становилось опасно.
"Они это понимали, и, в конце концов, приняли решение отказаться от стрельбы. Эта такая, хоть и очень опасная, но игра была", — сказал Баранец.