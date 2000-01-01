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18.04 11:22   MIGnews.com

Российские моряки не позволили обстрелять Сирию Томагавками



Российские СМИ сообщают, что российские подводники "не дали британской подлодке обстрелять Сирию".

По мнению бывшего командующего Балтфлота адмирала Владимира Валуева, это была грамотно проведенная операция разнородных сил ВМФ России, сообщает РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что применялись разнородные силы: надводные, подводные корабли, противолодочная авиация.

"Российские фрегаты загнали британскую субмарину в район действия нашей подводной лодки, которая ее классифицировала и дала контакт самолету. С помощью магнитометра на его борту за этой лодкой можно следить вплоть до ее возвращения в базу", — рассказал Валуев.

По его мнению, британская подлодка смогла бы оторваться от преследования в случае встречи с одиночным надводным кораблем, самолетом либо дизельной субмариной. Так, он отметил, что хотя от противолодочного самолета Ил-38 практически невозможно скрыться, если он уже обнаружил субмарину. Но если этого еще не произошло, "то самое простое — погрузиться на глубину и уйти от обнаружения магнитометром".
"В любом случае пусть наши оппоненты запомнят на будущее: мы за потенциальным противником следили, следим и будем следить", — заключил адмирал.

Действия российских военных также прокомментировал обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik.
Он отметил, что два российских фрегата "фактически стояли "над головой" у британцев", создавая им такие условия, что запускать ракеты становилось опасно.

"Они это понимали, и, в конце концов, приняли решение отказаться от стрельбы. Эта такая, хоть и очень опасная, но игра была", — сказал Баранец.
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