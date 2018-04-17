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Турецкие власти продлевают ЧП в стране 18.04 19:13   MIGnews.com

Турецкие власти продлевают ЧП в стране

Турецкий Совет по национальной безопасности решил рекомендовать продление чрезвычайного положения в стране еще на 3 месяца.

По словам представителя правительства Турции вице-премьера Бекира Боздага, Кабмин внес в парламент свое предложение о продлении ЧП.

Скорее всего, депутаты проголосуют за продление ЧП в кратчайшие сроки, пишет Daily Sabah.

Как известно, в январе 2018 года турецкий парламент шестой раз вынес постановление о продлении действия режима чрезвычайного положения в стране еще на три месяца.

Чрезвычайное положение был объявлено 21.07.2016 после неудачной попытки госпереворота. Согласно Конституции, такое положение может быть объявлено максимум на полгода.

Напомним Mignews сообщал, Еврокомиссия в Брюсселе заявила об отсутствии прогресса в вопросе присоединения Турции к ЕС, согласно отчету по странам. Турцию призвали отменить чрезвычайное положение, акцентируя на том, что с момента попытки госпереворота были предприняты "непропорциональные меры", такие как крупномасштабные увольнения и аресты.
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