Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












18.04 08:00   MIGnews.com

Французский солдат ушел служить в ЦАХАЛ

Газета Маарив рассказывает об истории французского репатрианта Акселя Шитрита, уволившегося из французской армии для того, чтобы пойти служить в десантную бригаду ЦАХАЛа.

50 лет назад отец Акселя, Жак Шитрит, служил в Хатива Хаадома ЦАХАЛа во время Шестидневной Войны. Аксель говорит, что ему было очень важно служить в той же бригаде, что и его отец.

Аксель говорит: “Я учился в обычных французских школах, но из-за того, что мой дед был раввином в маленьком городе близ Парижа, с ранних лет я был израильским сионистом. У меня была здесь семья, и я знал, что здесь происходит”.

Шитрит четыре года служил во французской армии - в военной полиции. Он говорит: “Я занимался всем, что имеет отношение к войне с наркотиками”.

В августе 2013 Шитрит и его подруга решили репатриироваться в Израиль. Шитрит решил пойти служить в ЦАХАЛ, несмотря на то, что репатриировался относительно поздно. Он служил в 101-м батальоне - также, как и его отец. Шитрит решил пройти полный срок службы - три года, а не сокращенный, на который он мог рассчитывать в качестве нового репатрианта.

Шитрит говорит, что служба во французской армии сильно отличается от службы в ЦАХАЛе: "Французская армия - это место работы и получения зарплаты. Все делается очень профессионально. Но там и помыслить нельзя, чтобы я обнимал своего командира".

В День Независимости Израиля Аксель Шитрит получит медаль от президента Реувена Ривлина за отличную службу.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:19
Обрушение туннеля в секторе Газа: погиб боевик ХАМАСа
07:48
Китай призвал к мирному решению для Корейского полуострова
07:16
Постпред КНДР: США развязывают ядерную войну
07:10
По подозрению в рэкете арестованы 28 харедим  
06:28
Стали известны подробности смерти Принса
05:27
Кислотная атака в лондонском клубе: 12 пострадавших
04:20
Что убило мамонтов: ученые сделали новое открытие
03:15
Филипп Киркоров рассказал о своей гастрольной жене
02:22
Колумбиец-инвалид выпал с американских горок. Видео  
01:13
Пугачева и Галкин отметили Пасху в Иерусалиме
00:18
Вышел первый официальный тизер "Звездных войн 8"
23:49
МИД РФ предостерегает США от "неосторожных" действий
22:23
Анджелина Джоли купила виллу с 10 бассейнами
21:24
ООН: Мосул покинули более 493 000 мирных жителей
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus