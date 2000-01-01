18.04 08:00 MIGnews.com

Французский солдат ушел служить в ЦАХАЛ

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Газета Маарив рассказывает об истории французского репатрианта Акселя Шитрита, уволившегося из французской армии для того, чтобы пойти служить в десантную бригаду ЦАХАЛа.50 лет назад отец Акселя, Жак Шитрит, служил в Хатива Хаадома ЦАХАЛа во время Шестидневной Войны. Аксель говорит, что ему было очень важно служить в той же бригаде, что и его отец.Аксель говорит: “Я учился в обычных французских школах, но из-за того, что мой дед был раввином в маленьком городе близ Парижа, с ранних лет я был израильским сионистом. У меня была здесь семья, и я знал, что здесь происходит”.Шитрит четыре года служил во французской армии - в военной полиции. Он говорит: “Я занимался всем, что имеет отношение к войне с наркотиками”.В августе 2013 Шитрит и его подруга решили репатриироваться в Израиль. Шитрит решил пойти служить в ЦАХАЛ, несмотря на то, что репатриировался относительно поздно. Он служил в 101-м батальоне - также, как и его отец. Шитрит решил пройти полный срок службы - три года, а не сокращенный, на который он мог рассчитывать в качестве нового репатрианта.Шитрит говорит, что служба во французской армии сильно отличается от службы в ЦАХАЛе: "Французская армия - это место работы и получения зарплаты. Все делается очень профессионально. Но там и помыслить нельзя, чтобы я обнимал своего командира".В День Независимости Израиля Аксель Шитрит получит медаль от президента Реувена Ривлина за отличную службу.