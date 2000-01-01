Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Китай призвал к мирному решению для Корейского полуострова | Фото: Thinkstock18.04 07:48   MIGnews.com

Китай призвал к мирному решению для Корейского полуострова

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил во вторник, 18 апреля, что дипломатические способы должны быть использованы для урегулирования напряженности на Корейском полуострове, где Северная Корея пообещала продолжить свои ядерные и ракетные программы в нарушение санкций в отношении США.

Ван И, выступая на пресс-конференции в Пекине, призвал все стороны найти мирное решение.

Напомним, что В ночь на воскресенье северокорейские вооруженные силы провели новый ракетный запуск. Как заявили в Южной Корее, он оказался неудачным, передает Reuters. Испытание прошло в районе города Синпхо в западной провинции Хамген-Намдо. Тип ракеты уточняется.

На этом же полигоне КНДР провела испытания баллистической ракеты "Пуккыксон-2" накануне встречи президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:19
Обрушение туннеля в секторе Газа: погиб боевик ХАМАСа
08:00
Французский солдат ушел служить в ЦАХАЛ
07:16
Постпред КНДР: США развязывают ядерную войну
07:10
По подозрению в рэкете арестованы 28 харедим  
06:28
Стали известны подробности смерти Принса
05:27
Кислотная атака в лондонском клубе: 12 пострадавших
04:20
Что убило мамонтов: ученые сделали новое открытие
03:15
Филипп Киркоров рассказал о своей гастрольной жене
02:22
Колумбиец-инвалид выпал с американских горок. Видео  
01:13
Пугачева и Галкин отметили Пасху в Иерусалиме
00:18
Вышел первый официальный тизер "Звездных войн 8"
23:49
МИД РФ предостерегает США от "неосторожных" действий
22:23
Анджелина Джоли купила виллу с 10 бассейнами
21:24
ООН: Мосул покинули более 493 000 мирных жителей
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus