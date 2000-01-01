18.04 07:48 MIGnews.com

Китай призвал к мирному решению для Корейского полуострова

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Министр иностранных дел Китая Ван И заявил во вторник, 18 апреля, что дипломатические способы должны быть использованы для урегулирования напряженности на Корейском полуострове, где Северная Корея пообещала продолжить свои ядерные и ракетные программы в нарушение санкций в отношении США.Ван И, выступая на пресс-конференции в Пекине, призвал все стороны найти мирное решение.Напомним, что В ночь на воскресенье северокорейские вооруженные силы провели новый ракетный запуск. Как заявили в Южной Корее, он оказался неудачным, передает Reuters. Испытание прошло в районе города Синпхо в западной провинции Хамген-Намдо. Тип ракеты уточняется.На этом же полигоне КНДР провела испытания баллистической ракеты "Пуккыксон-2" накануне встречи президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина.