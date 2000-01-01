Путин поздравил Эрдогана с победой на референдуме

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин поздравил Эрдогана с успешным проведением референдума по внесению изменений в конституцию Турции, а также обсудил с ним актуальные вопросы дальнейшего развития российско-турецких отношений.
"Продолжен обмен мнениями по ситуации в Сирии. Акцентирована необходимость укрепления режима прекращения боевых действий и продвижения межсирийского переговорного процесса в астанинском и женевском форматах", — говорится в сообщении.
Стороны также отметили важность тщательного и беспристрастного международного расследования инцидента с возможным применением химического оружия в провинции Идлиб.
Ранее Эрдоган заявил, что результаты референдума, расширяющего его полномочия, не делают его диктатором.