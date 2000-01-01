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В России будут лишать гражданства осужденных за терроризм 19.04 06:33   MIGnews.com

В России будут лишать гражданства осужденных за терроризм

Лидеры четырех фракций в Государственной думе внесли законопроект, который предусматривает лишение гражданства России тех лиц, которые осуждены за терроризм. Документ размещен в базе данных законопроектов.

Проект федерального закона внесли Владимир Васильев («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Сергей Миронов ("Справедливая Россия").

"Законопроектом предлагается внести изменения в ст. 22 федерального закона "О гражданстве Российской Федерации", согласно которым основанием для отмены решения о приобретении гражданства Российской Федерации будет являться осуждение лица к наказанию по вступившему в законную силу приговору суда за совершение преступлений террористического характера", — говорится в пояснительной записке.

Как отмечается, внесение изменений в ст. 22 не потребует принятия, изменения, приостановления или признания утратившими силу законодательных актов.
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