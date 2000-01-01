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YouTube 18.04 20:21   MIGnews.com

Либерман: надеюсь депутаты-арабы присоединятся к голодовке

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман прокомментировал во вторник, 18 апреля, сообщения о проходящей голодовке палестинских террористов в израильских тюрьмах.

"Во всем, что касается голодающих террористов, я предлагаю принять подход Маргарет Тэтчер. Я надеюсь скоро увидеть депутатов Объединенного списка и шейха Раеда Салаха присоединившимися к голодовке без поблажек и поедания курицы ночью", - заявил Либерман.

Отметим, что бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер занимала твердую позицию в отношении голодовок, не уступая требованиям голодающих, сидевших в британских тюрьмах.

При этом Тэтчер не шла ни на какие уступки даже тогда, когда некоторые из голодающих умирали.

Также свою точку зрения выразила и министр юстиции Айелет Шакед. В ходе интервью израильской радиостанции говоря о голодовке в тюрьмах она заявила:

"Мы должны остановить этот фестиваль лицемерия. Баргути использует палестинских заключенных в качестве оправдания своей политической борьбы. Государство Израиль - сильная страна, и мы с этим тоже справимся. Израиль предоставляет заключенным сверх того, что минимально требуется в соответствии с международным правом".
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