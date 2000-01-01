18.04 19:38 MIGnews.com

Моше Кахлон представил программу "Семья нетто"

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Министр финансов Моше Кахлон представил на пресс-конференции программу поощрения работающих семей: “Кахлон: семья нетто” включает в себя добавление льготных налоговых единиц родителям маленьких детей, корректировку и увеличение так называемой “рабочей премии” - отрицательного подоходного налога, субсидирование групп продленного дня в детских садах и начальных классах, а также отмену и понижение налога на импорт одежды для младенцев, обуви и сотовых телефонов. В совокупности, каждая семья сможет высвободить тысячи шекелей в год."Сегодня мы хотим поддержать пару, которая уходит утром на работу и платит налоги, служит резервистскую службу. Это израильские семьи. Программа, которую мы представляем, называется "Семья нетто". Она возвращает огромный накопившийся долг той многочисленной категории населения, которая, к сожалению, была забыта в последние годы - семье работающих израильтян, - отметил министр финансов. - В последние годы мы наблюдали, как численность среднего класса уменьшается - работающие люди становились малообеспеченными. Мы изменим эту тенденцию. Нужно, наконец, не отнимать у среднего класса, а отдавать ему. Для этого придется бороться с интересантами, не желающими снижать цены, не желающими конкуренции. Сегодня деньги вернутся людям. Они вернутся семьям и детям. И это мой долг, как министра финансов".По словам министра, программа поддержки работающих семей содержит реформу групп продленного дня, в рамках которой государство будет субсидировать оплату за "продленку" в детских садах и младших классах. "Можно будет отправлять ребенка на "продленку" и не разориться на этом", - отметил Кахлон. Каждая семья сэкономит сотни шекелей в месяц. Кроме того, программа предусматривает увеличение так называемой "рабочей премии" - отрицательного подоходного налога для получателей низкой заработной платы. По мнению министра, существенная добавка к отрицательному налогу стимулирует людей выходить на работу, а не сидеть на пособиях.Кроме того, будут повышены льготные налоговые единицы, снижающие налоги для работающих родителей. Этот шаг добавит израильским семьям тысячи шекелей в год. Существенную долю расходов израильской семьи составляют покупки. Моше Кахлон обещает снижение цен на такие востребованные товары, как одежда для маленьких детей, сотовые телефоны и обувь. На эти товары будут снижены или аннулированы налоги, что должно привести к снижению цен и повышению располагаемого дохода израильских семей.